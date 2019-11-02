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    أوكرانيا تبدأ تشغيل ثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية في أوروبا

    ٠٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٣]

    كييف، 2 نوفمبر / تشرين، (أذرتاج)

    بدأت أوكرانيا تشغيل ثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية "بوكروفسكايا" (240 ميجاوات) في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الصحافة المحلية أن محطة "بوكروفسكايا" ستنتج 400 مليون كيلووات ساعي من الكهرباء الخضراء سنويا.

    هذا يكفي لتوفير الكهرباء إلى 200 ألف منزل أو شقة. وسيخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 420 ألف طن سنويا بسبب تشغيل المحطة.

    تم استثمار 193 مليون يورو في المحطة.

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا تبدأ تشغيل ثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية في أوروبا
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