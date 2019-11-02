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    معرض "CASPINDEXPO-2019" في باكو

    ٠٢.١١.٢٠١٩ [١٨:١٥‎]

    باكو، نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    يدعو صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) رجال الأعمال من أذربيجان للمشاركة في معرض الصناعة الدولي "CASPINDEXPO-2019" على قصر باكو الرياضي في الفترة ما بين 6-8 نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أذبرومو أنه في اطار المعرض سيعقد منتدى الأعمال بمشاركة رجال الأعمال المحليين والأجانب ورؤساء الشركات في مركز باكو التجاري في 7 نوفمبر.

    يتم تنظيم المنتدى من قبل شركة "International Trade Fairs Group".

    AZERTAG.AZ :معرض "CASPINDEXPO-2019" في باكو
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