معرض "CASPINDEXPO-2019" في باكو

باكو، نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

يدعو صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) رجال الأعمال من أذربيجان للمشاركة في معرض الصناعة الدولي "CASPINDEXPO-2019" على قصر باكو الرياضي في الفترة ما بين 6-8 نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أذبرومو أنه في اطار المعرض سيعقد منتدى الأعمال بمشاركة رجال الأعمال المحليين والأجانب ورؤساء الشركات في مركز باكو التجاري في 7 نوفمبر.

يتم تنظيم المنتدى من قبل شركة "International Trade Fairs Group".