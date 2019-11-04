عرض منتجات اذربيجانية في القرية العالمية بدبي لأول مرة
AzerTAg.az
٠٤.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٤]
باكو، 4 نوفمبر، (أذرتاج).
يتم عرض منتجات اذربيجانية لأول مرة في القرية العالمية التي تقام سنويا في مدينة دبي الإماراتية.
وصرحت الوكالة الأذربيجانية المعنية بتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة لمراسل وكالة (أذرتاج) بأنه بهذه المناسبة أقيم جناح أذربيجان في القرية العالمية وتشارك فيها 25 شركة اذربيجانية بحوالي 200 نوع من منتجاتها.
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