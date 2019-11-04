    • / اقتصاد

    اقتصاد


    عرض منتجات اذربيجانية في القرية العالمية بدبي لأول مرة

    ٠٤.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٤]

    باكو، 4 نوفمبر، (أذرتاج).

    يتم عرض منتجات اذربيجانية لأول مرة في القرية العالمية التي تقام سنويا في مدينة دبي الإماراتية.

    وصرحت الوكالة الأذربيجانية المعنية بتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة لمراسل وكالة (أذرتاج) بأنه بهذه المناسبة أقيم جناح أذربيجان في القرية العالمية وتشارك فيها 25 شركة اذربيجانية بحوالي 200 نوع من منتجاتها.

    AZERTAG.AZ :عرض منتجات اذربيجانية في القرية العالمية بدبي لأول مرة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٧]
    أذربيجان تشارك في معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد في شانغهاي
    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٧:١٧]
    الجمارك: حققنا إنجازات هامة في مكافحة اقتصاد الظل
    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٣]
    عرض منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معرض CASPINDEXPO 2019
    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٦:٢٨]
    غرفة الحسابات: ميزانية الدولة لعام 2020م أكبر ميزانية متوقعة في أذربيجان عقب استعادة الاستقلال
    عرض منتجات اذربيجانية في القرية العالمية بدبي لأول مرة عرض منتجات اذربيجانية في القرية العالمية بدبي لأول مرة عرض منتجات اذربيجانية في القرية العالمية بدبي لأول مرة عرض منتجات اذربيجانية في القرية العالمية بدبي لأول مرة عرض منتجات اذربيجانية في القرية العالمية بدبي لأول مرة عرض منتجات اذربيجانية في القرية العالمية بدبي لأول مرة