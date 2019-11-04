بحث مجالات جديدة للتعاون بين وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

التقى وفد وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة(KOBIA) المشارك في افتتاح الجناح الأذربيجاني في معرض"Global Village" الدولي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبد الباسط الجناحي.

أفيد من وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة لأذرتاج أنه نوقشت في الاجتماع العلاقات القائمة بين وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدبي ومجالات التعاون الجديدة وكذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار اللجنة الحكومية المشتركة والقيام بأنشطة مشتركة مع مؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدبي في باكو.