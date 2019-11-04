رئيسة البرلمان التركمانية تزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

باكو، 4 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

قامت رئيسة البرلمان التركمانية قولشاد محمدوفا بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضعت إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

أفادت وكالة أذرتاج أن الضيفة التركمانية وضعت باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

وزارت مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضعت إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

وثم شاهدت منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت لها معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.