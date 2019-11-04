قطر حريصة على التعاون مع أذربيجان في العديد من المجالات

باكو، 4 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

جرى اللقاء بين وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف ونائب رئيس وزراء دولة قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في إطار الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال في الدوحة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال التعاون بين البلدين وبما في ذلك سبل زيادة الجهود المشتركة في التجارة والاستثمار.

أطلع الوزير ألمار محمدياروف نظيره القطري على مشاريع النقل والاتصالات المنفذة في المنطقة بمبادرة ومشاركة أذربيجان. وكما تبادل الجانبان وجهات النظر حول استخدام دولة قطر لهذه الفرص.

أشار الوزير الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن بلاده حريصة على التعاون الشامل مع أذربيجان.

كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.