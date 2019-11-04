باكو، 4 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ستنطلق غدا فعاليات الحوار العسكري الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه خلال الاجتماع، ستقوم الوفود بمراجعة الوضع الحالي للعلاقات العسكرية الثنائية في مجموعات العمل وتناقش مجالات العمل الرئيسية للمهام القادمة.

الرئيس المشارك للاجتماع من جانب أذربيجان هو نائب وزير الدفاع الجنرال كريم ولييف ومن جانب تركيا رئيس الأركان العامة الثاني الجنرال متين غوراك.

ستنتهي المناقشات في اطار الحوار العسكري في 7 نوفمبر.