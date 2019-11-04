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    وحدات الصواريخ والمدفعية تنفذ طلقات حية

    ٠٤.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٠]

    باكو، 4 نوفمبر، (أذرتاج).

    وفقا لخطة الاستعداد القتالي لعام 2019م لوزارة الدفاع الأذربيجانية قد أجريت تدريبات تكتيكية في المراكز التدريبية والميادين العسكرية بطلقات حية على مقربة من ظروف القتال مع بطاريات الهاون والمدفعية والبطاريات المضادة للدبابات.

    وصرح المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع لمراسل وكالة (أذرتاج) بِأنه تم تنفيذ تدابير التنسيق القتالي في التدريبات بهدف تطوير التفاعل للوحدات الاستطلاعية والوحدات المعنية بالطائرات دون طيار وغيرها.

    وقد حققت تلك الوحدات مهمتها من خلال القاء الضربات على اهداف العدو الافتراضي.

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