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    سياسة


    رئيس جمهورية الصين الشعبية يلتقي أعضاء في مركز نظامي الكنجوي الدولي

    ٠٤.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٠]

    باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

    يطور مركز نظامي الكنجوي الدولي التعاون مع مؤسسات الفكر العاملة في الصين. وفي إطار هذا التعاون عُقد المؤتمر الرابع لـ"نفهم الصين" في قوانتشو بالصين بدعم من المعهد الصيني للابتكار والتنمية والمعهد الصيني للعلاقات الدولية ومجلس القرن الحادي والعشرين بمعهد بيرغروين وولاية قوانغدونغ و مركز نظامي الكنجوي الدولي.

    استقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ الوفد المؤلف من أعضاء مركز نظامي الكنجوي الدولي: الرئيس البلغاري السابق روزن بليفنليف والرئيس اللاتفي السابق فالديس زاتلرز والرئيس الكرواتي السابق إيفو جوزيبوفيتش ورئيس وزراء بلجيكا السابق إيف ليتيرمي ورئيس وزراء باكستان السابق شوكت عزيز والأمين العام السابق لجمعية الدول العربية عمرو موسى والأمين العام السابق لمنظمة شنغهاي للتعاون رشيد عليموف والأمين العام لمركز نظامي الكنجوي الدولي روشان مرادوف.

    إلى جانب ذلك، التقى أعضاء مركز نظامي الكنجوي الدولي رئيس المعهد الصيني للعلاقات الخارجية المعين حديثاً وانغ تشاو.

    AZERTAG.AZ :رئيس جمهورية الصين الشعبية يلتقي أعضاء في مركز نظامي الكنجوي الدولي
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