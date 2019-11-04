المؤرخ الفرنسي المعروف يتهم أرمينيا بإحياء الأفكار الفاشية

أنقرة ، 4 نوفمبر، أذرتاج

صدر المقال العلمي بعنوان "لا تزال تعيش نزعة نيجده الرسمية في أرمينيا" على موقع مركز الأبحاث الأوراسية (ACIS) في تركيا.

تفيد وكالة أذرتاج أن المؤرخ الفرنسي الشهير مكسيم غوين يكتب في مقاله هذا أن الرئيس إلهام علييف اتهم في أكتوبر2019 نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا على تمجيد بلاده أنصار النازية مثل نيجده قائد الفاشية، على الرغم من أنه حاول رفض هذا ولكنه نفى نفسه في نهاية المطاف.

يثبت المقال على أساس الأدلة الدامغة أن الإرهابي غاريغين تير-أريوتينيان المعروف بلقب نيجده خدم النازيين الألمان وأفكاره الفاشية تحولت خلال سنوات 1998-2018 إلى إديولوجية دولة أرمينيا.

من الجدير بالذكر أن مكسيم غوين بكونه أحد العلماء الأوروبيين الذين يبحثون أحداث عام 1915 بشكل عادل يقوم بعمل كبير في إزاحة الستار عن التزوير الأرمني وان مقالاته المفضحة تثير انزعاج القيادة الأرمينية على الدوام.