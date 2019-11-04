رئيسة المجلس التركمانستاني تتفقد مع الوفد المرافق لها فعاليات مركز "أصان خدمة"

باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

استقبل رئيس الوكالة الحكومية للخدمات العامة والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني "أصان خدمة" عُلْوِي مهدييف في 4 نوفمبر اليوم رئيسة المجلس التركمانستاني كولشاد محمدوفا مع الوفد المرافق لها.

أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن الوفد التركمانستاني أحيط علما بغرض تأسيس مراكز "أصان خدمة" واتجاهات فعالياتها. وقيل إن البلد حقق إنجازات جسيمة في مجال ضمان إدارة الدولة ذات الكفاءة بتأسيس "أصان خدمة" من حيث زيادة النزاهة وتطبيق الابتكارات الحديثة.

وذكر أن مراكز "أصان" تلقت حتى اليوم اكثر 33 مليون مراجعة عن المواطنين. وخدمة أصان حائزة جائزة الخدمات العامة لعام 2015م عن الأمم المتحدة.

وتمنى الوفد التركمانستاني الذي تعرف إلى الظروف المهيأة ومبدأ العمل لدى مراكز الخدمات العامة "أصان خدمة" نجاحا في فعالياتها اللاحقة.