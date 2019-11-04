الاحتفال بذكرى مرور98 عاما على إنشاء مقاطعة دربند ضمن داغستان

موسكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

احتفلت مقاطعة دربند بجمهورية داغستان الروسية بالذكرى الـ98 لتأسيسها ضمن جمهورية داغستان في روسيا بمهرجان "الفرح" الثقافي الأذربيجاني وعيد "الخريف الذهبي".

نظمت إدارة مقاطعة دربند ووزارة الثقافة في داغستان المهرجان الذي شارك فيها كل من جوقة "كاسبي" للدولة للرقص والفنانين من أذربيجان وفنانين من مسارح ليزجي وتاباساران وطلبة مدارس الموسيقى والفنون. حضر الحفل رئيس مقاطعة دربند فؤاد شيخييف وعضو مجلس الشعب في داغستان يحيى حاجيف والآخرون.

من الجدير بالذكر أن مقاطعة دربند من المقاطعات الكبيرة التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة و60% منهم أذربيجانيون.