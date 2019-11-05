بحث العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وإيران

طهران، 5 نوفمبر، أذرتاج

التقى سفير أذربيجان لدى إيران بنياد حسينوف مساء 4 نوفمبر برئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني.

أفادت أذرتاج أن السفير بنياد حسينوف تحدث في اللقاء عن تطور علاقات التعاون القائم بين أذربيجان وإيران في كثير من الاتجاهات. وقال السفير إن العلاقات الموجودة بين البلدين تعتمد على الجذور التاريخية. ورئيسي البلدين التقيا 13 مرة خلال مدة السنوات الست الأخيرة ومنها ثمانية لقاءات عقدت في عاصمتي البلدين. ويسهم الحوار رفيع المستوى بين الرئيسين في تطور التعاون بين البلدين. ويلعب برلمانا البلدين دورا كبيرا أيضا في تطوير العلاقات بين أذربيجان وإيران. ويتيح برلمانا البلدين فرصة سانحة لتسريع تطوير العلاقات التعاونية بتصديقهما على الوثائق الموقع عليها. وتدعم أذربيجان دائما توسيع التعاون بين البلدين ويتطور التعاون القائم. وتلقى العلاقات الأذربيجانية الإيرانية عهدها الأحسن في تاريخها. وتتطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ومن ضمنها النقل ونقل الشحن والسكك الحديدية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والجمارك وغيرها. ويزداد التعاون سعة في مجالي الاقتصاد والصناعة. كما تتعمق العلاقات الاجتماعية والثقافية.

كما تناول السفير بنيادوف فعاليات تحقق نحو تطوير السياحة بين أذربيجان وإيران مفيدا أن فرصا جديدة تتكون من اجل تطوير العلاقات في مجال السياحة. ويحقق الجانب الأذربيجاني برامج وفعاليات شتى من اجل تعزيز العلاقات السياحية.

تطرق رئيس البرلمان علي لاريجاني إلى وجود العلاقات الصادقة وعميقة الجذور بين البلدين مشددا على إعارة الشعب الإيراني والمسؤولين دائما اهتماما لتوسيع العلاقات والتعاون مع أذربيجان. وأشار لاريجاني إلى اتخاذ مسؤولي كلا البلدين موقفا حاسما يشمل على إرادة قوية نحو تطوير شامل للعلاقات. وقيل إنه من الضروري توقيع التعاون بين برلماني البلدين. البرلمان الإيراني لا يرى أي قيد أمام تطوير العلاقات بين إيران وأذربيجان. ويجب أن نزيد من تطوير العلاقات القائمة في جميع المجالات ومن تعميقها. وفي الوقت الحاضر ثمة بيئة جيدة لتعزيز العلاقات والتعاون بين إيران وأذربيجان في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماعية الأمر الذي يطلب من مسؤولي كلا البلدين بزيادة السعي إلى تحقيق هذه الإمكانيات. ومن الضروري تطوير التعاون بين البلدين في مجالي الاقتصاد والصناعة ومن جملتهما الزراعة ونقل الشحن ويجب أن تحفظ على مكانها في الأجندة دائما.

وتبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر واسعة حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.