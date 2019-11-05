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    السفير: حكومة اليابان حققت في أذربيجان 248 مشروع البنية التحتية الصغيرة حتى الان

    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٢:٠٧]

    شاكي، 5 نوفمبر، أذرتاج

    قال ترويوكي كاتوري إن حكومة اليابان تحقق في جميع أراضي أذربيجان مشاريع البنية التحتية الصغيرة عقب استعادة أذربيجان استقلالها وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وقد تحققت 248 مشروع بقيمة 20 مليون دولار أمريكي عموما حتى الآن في أذربيجان ضمن "برنامج منح المساعدة لمشاريع الأمن الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية". وتخصص حكومة اليابان اهتماما خاصا للتعاون مع قيادة مدينة شاكي الأمر الذي أدى إلى تحقيق 19 مشروعا في شاكي حتى الآن.

    AZERTAG.AZ :السفير: حكومة اليابان حققت في أذربيجان 248 مشروع البنية التحتية الصغيرة حتى الان
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