ميكائيل جباروف: نتوقع زيادة كبيرة في القطاع غير النفطي خلال العام القادم

باكو، 5 نوفمبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف صرح في الخامس من نوفمبر خلال مناقشة ميزانية الدولة لعام 2020م في البرلمان بأن وزارة الاقتصاد تتوقع نمو كبير في القطاع غير النفطي بنسبة 8.8 في المائة خلال العام القادم وذلك نتيجة الإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة.

وذكر وزير الاقتصاد الاذربيجاني أنه يجب مواصلة تحسين مناخ الاعمال وتعليق عمليات التفتيش على الكيانات التجارية بهدف تحقيق التوقعات المذكورة. واضاف ميكائيل جباروف أنه نتيجة الاعمال المقامة يلاحَظ نمو في القطاع غير النفطي من عام الي عام منوها بأنه هذا الامر يستمر في السنوات القادمة أيضا.