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    جندي أرمني ينتحر في منطقة قاراباغ الجبلية المحتلة في أذربيجان

    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٧]

    باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    انتحر جندي أرمني في منطقة قاراباغ الجبلية المحتلة في أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الأرمينية أن الجندي الأرمني إريك أروتيونيان أطلق النار على نفسه في مستودع أسلحة بالوحدة العسكرية في 4 نوفمبر. وتوفي الجندي البالغ من العمر 19 عاما في الطريق إلى المستشفى العسكري.

    AZERTAG.AZ :جندي أرمني ينتحر في منطقة قاراباغ الجبلية المحتلة في أذربيجان
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