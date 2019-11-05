رئيسة البرلمان: تركمانستان تنوي توسيع العلاقات مع أذربيجان سياسيا واقتصاديا وثقافيا

باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

استقبل رئيس المجلس الوطني أوقتاي أسدوف في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني الحالي رئيسة المجلس التركمانستاني كولشاد محمدوفا مع الوفد المرافق لها.

أفادت أذرتاج أن اوقتاي أسدوف أعرب عن أمله في إسهام هذه الزيارة إسهاما مهما في المزيد من تعميق العلاقات القائمة بين البلدين ومن بينها العلاقات البرلمانية. وذكر أن صداقة الشعبين اللذين يتمتعان بتشابه الثقافة والعادات والتقاليد لها جذور تاريخية قديمة. وللمفاوضات المقامة خلال زيارات رئيسي البلدين المتبادلة دور هام في تطوير العلاقات. وقعت على 90 وثيقة بين البلدين حتى اليوم. وتؤثر العلاقات السياسية رفيعة المستوى تأثيرها الإيجابي على المجال الاقتصادي أيضا. وكان حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وتركمانستان خلال عام 2018م 133 مليون دولار بينما بلغ هذا الرقم خلال مدة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 163 مليون دولار.

واكد أن أذربيجان تشارك مشاركة فاعلة اليوم في تحقيق مشاريع النفط والغاز عالمية النطاق وانشاء البنية التحتية الحديثة للنقل وهناك فرص واسعة لتعاون البلدين في هذه المجالات. وفعاليات ميناء باكو التجاري البحري الدولي الجديد والاعمال المنفذة الرامية إلى تحقيق ممري النقل الشمال الجنوب والشرق الغرب دليل واضح على الفكرة والنية.

وأشار رئيس المجلس الوطني إلى أن تعمق العلاقات على المستوى البرلماني يؤثر تأثيره على العلاقات بين الدولتين أيضا. ونقدر فعاليات مجموعتي الصداقة البرلمانيتين بجانب لقاءات نظامية تعقد على هامش المنظمات الدولية بين نواب البرلمانين.

وعبرت السيدة كولشاد محمدوفا عن ثقتها في خدمة زيارتها البلد واللقاءات المنعقدة على هامشها للأغراض المشتركة. وأفادت امتنانها مما شهدته خلال الزيارة وزيارتها المجلس الوطني. وذكرت أن تركمانستان حريصة على توسيع العلاقات مع أذربيجان سياسيا واقتصاديا وثقافيا. وأشارت إلى أن زيارات النواب المتبادلة تكتسي بأهمية من حيث تبادل التجارب والمعلومات.

وحضر اللقاء نائبا رئيس المجلس الوطني السيدة باهار مرادوفا ووالح علي اصغروف ورئيس جهاز المجلس الوطني صفاء ميرزايف وعضو فريق العمل للعلاقات البرلمانية مع تركمانستان السيدة ديلاره جبرائيلوفا وسفيرا كلا البلدين حسن زينالوف ومكان عيشانقولييف ومسؤولون آخرون.