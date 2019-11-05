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    اقتصاد


    المجلس الوطني يناقش مشروع قانون في ميزانية الدولة لعام 2020م

    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٥‎:١١]

    باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

    يناقش المجلس الوطني مشروع قانون في ميزانية الدولة لعام 2020م في 5 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج أن رئيس لجنة المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والصناعة وريادة العمل زياد صمد زاده افتتح الاجتماع وأحاط المشاركين علما بمشروع قانون.

    ثم انطلقت مناقشات حول مشروع قانون.

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    AZERTAG.AZ :المجلس الوطني يناقش مشروع قانون في ميزانية الدولة لعام 2020م
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