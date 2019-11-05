غرفة الحسابات: ميزانية الدولة لعام 2020م أكبر ميزانية متوقعة في أذربيجان عقب استعادة الاستقلال

باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

قال وقار جول محمدوف إن ميزانية الدولة لعام 2020م أكبر ميزانية متوقعة في أذربيجان عقب استعادة الاستقلال.

أفادت أذرتاج عن جول محمدوف رئيس غرفة الحسابات خلال مناقشات جارية حالية بشأن مشروع قانون في ميزانية الدولة لعام 2020م لدى المجلس الوطني في 5 نوفمبر اليوم قوله إن الإيرادات غير النفطي لميزانية الدولة للعام الحالي ازدادت ازديادا كبيرا .