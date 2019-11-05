غرفة الحسابات: ميزانية الدولة لعام 2020م أكبر ميزانية متوقعة في أذربيجان عقب استعادة الاستقلال
AzerTAg.az
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٦:٢٨]
باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج
قال وقار جول محمدوف إن ميزانية الدولة لعام 2020م أكبر ميزانية متوقعة في أذربيجان عقب استعادة الاستقلال.
أفادت أذرتاج عن جول محمدوف رئيس غرفة الحسابات خلال مناقشات جارية حالية بشأن مشروع قانون في ميزانية الدولة لعام 2020م لدى المجلس الوطني في 5 نوفمبر اليوم قوله إن الإيرادات غير النفطي لميزانية الدولة للعام الحالي ازدادت ازديادا كبيرا .
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٧]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٧:١٧]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٣]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٥:١١]
٠٥.١١.٢٠١٩ [٢٣:١١]
٠٥.١١.٢٠١٩ [٢٢:٥٢]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٩]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٤]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٩]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٧:٥٨]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٤]
٠٥.١١.٢٠١٩ [٢٢:٤٨]
٣١.١٠.٢٠١٩ [٢١:٤٧]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٠]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٥:٤٠]
٠٢.١١.٢٠١٩ [٢٠:١٣]
٠٢.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٥]
٠٤.١١.٢٠١٩ [٢٠:١٣]
٠١.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٨]
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٩]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٥:٥٥]
٠٤.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٢]
٠٤.١١.٢٠١٩ [١٥:١٢]
٠٤.١١.٢٠١٩ [١٢:٢٣]
٠٥.١١.٢٠١٩ [٢٢:٥٥]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٧]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٦:٢٠]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك