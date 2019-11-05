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    اقتصاد


    عرض منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معرض CASPINDEXPO 2019

    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٣]

    باكو، 5 نوفمبر (أذرتاج).

    ستعرض منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معرض CASPINDEXPO 2019 الصناعي الدولي الثاني في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن (كوبيا) وكالة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان ان المعرض سينظم في قصر باكو الرياضي في الفترة ما بين 6-8 نوفمبر. ستعرض فيه منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

    في جناح خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتعرف الزوار بالأثاث المخصصة للحدائق والبيوت والمكاتب، والأواني الألمنيوم والبلاستيك والشنط الورقية والكرتونية وهياكل الدفيئات والمنتجات من الحديد والخشب واعمدة اللمبات وغيرها.

    تنظم المعرض شركة International Trade Fairs Group

    AZERTAG.AZ :عرض منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معرض CASPINDEXPO 2019
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