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    شركة الأسلحة الروسية تفضح احتيال المسؤولين الأرمن

    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٤]

    باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

    أعلنت شركة التكنولوجيات الصناعية الروسية (مؤسسة ORSIS لإنتاج بنادق القنص) أن وزارة الدفاع الأرمنية تقدمت برجاء إلى مؤسسة ORSIS تطلب فيه حل الفضيحة بخصوص شحنات الأسلحة بشكل غير رسمي وتنفيذ صفقة الأسلحة بشكل غير قانوني من خلال أشخاص مقربين من الوزارة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية أن مؤسسة "أورسيس" أفادت أنها لا تعتقد أن هذا صحيح في الوقت الحالي وتدعو إلى إجراء الحوار بطريقة رسمية وتأمل الشركة ألا يتم تقديم نزاعات مع وزارة الدفاع الأرمنية للمحاكمة. كما يشار الى أنه أرسل الخطاب الرسمي إلى وزير الدفاع ديفيد تونويان بخصوص انتهاك يريفان لشروط مناقصة شراء الأسلحة.

    AZERTAG.AZ :شركة الأسلحة الروسية تفضح احتيال المسؤولين الأرمن
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