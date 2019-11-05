نقل 440 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية خلال الآن

باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم نقل 24 مليون طن (أكثر من 177 مليون برميل) من البترول عبر خط الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط باكو – تبيليسي – جيهان خلال الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة سوكار أن خط الأنابيب باكو – تبيليسي – جيهان الذي يبلغ طوله 1768 كم يتم استغلاله منذ يونيو عام 2006.

نقل 440 مليون طن من النفط عبر خط الأنابيب من تاريخ بدء تشغيل خط الأنابيب باكو – تبيليسي – جيهان حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام.

يحمل حاليا خط أنابيب ب ت ج النفطين الأذربيجانيين "أذري – جيراق – قونشلي" و"شاه دنيز". وإضافة إلى ذلك، تم نقل النفطين التركمانستاني والكازاخستاني عبر خط الأنابيب.

صرف حوالي 95 مليون دولار لنفقات التشغيل في باكو – تبيليسي – جيهان. وأما نفقاته الرئيسية فصرف 25 مليون دولار لها.

مساهمات باكو- تبيليسي – جيهان: بي بي (30.10 في المائة)، باكو- تبيليسي – جيهان سوكار (25.00 في المائة) وشيفرون (8.90 في المائة) وشتات أويل (8.71 في المائة) وترايو (6.53 في المائة) وأني (5.00 في المائة) وتوتال (5.00 في المائة) وإيتوتشو (3.40 في المائة) وإنبكس (2.50 في المائة) وكونوكو فيليبس (2.50 في المائة) وأنقج ليميتد (2.36 في المائة).