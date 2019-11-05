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    تخطيط حفر 10 آبار في "نفط داشلاري" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر

    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٩]

    باكو، 5 نوفمبر، إلوين جمالوف ، أذرتاج

    صرح نائب مدير إدارة العلاقات العامة وتنظيم الفعاليات لشركة سوكار إبراهيم أحمدوف في المنتدى الإعلامي المكرس للاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس نفط داشلاري ("الأحجار النفطية") أنه تم إعداد خطط لحفر 10 آبار جديدة فيها.

    وقال إبراهيم أحمدوف أيضاً إنه تجري حالياً أعمال الحفر في الحقل رقم 331 ومن المخطط حفر 10 آبار بإنتاجية يومية متوقعة بـ10 أطنان من النفط. تم حفر أول بئر في مايو من هذا العام وأنجز التنقيب عن 4 آبار بالفعل. يبلغ حجم إنتاج النفط اليومي في هذه الآبار 48 طناً. حالياً، تتواصل أعمال الحفر في البئر الخامس الذي يبلغ قاعه 830 متر.

    AZERTAG.AZ :تخطيط حفر 10 آبار في "نفط داشلاري" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر
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