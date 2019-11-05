الخارجية الامريكية: أذربيجان شاركت بشكل فعال في مكافحة الإرهاب خلال العام الماضي

واشنطن، 5 نوفمبر، (أذرتاج).

أوضح التقرير الذي تصدره وزارة الخارجية الامريكية سنويا حول التدابير التي تتخذها بلدان العالم في مكافحة الإرهاب أن أذربيجان شاركت بشكل فعال في مكافحة الإرهاب خلال العام 2018م.

وورد في التقرير أن حكومة أذربيجان عملت بشكل فعال خلال العام 2018م في التصدي لمساعي التنظيمات الإرهابية المعنية بتهريب البشر والأموال من أراضي البلاد وحدودها البحرية وكذلك في منطقة جنوب القوقاز برمتها. يشير التقرير الي أن السلطات الأمنية الأذربيجانية قد نفذت عمليات لمنع الاحداث الإرهابية وقبضت على الإرهابيين والأشخاص المشاركين في العمليات القتالية ضمن التنظيمات الإرهابية بالخارج وكذلك مموليهم وجلبتهم للمساءلة القانونية.

كما يذكر التقرير أنه لم يحدث أي حادث إرهابي داخل أذربيجان في العام 2018 مضيفا أن هناك تبادل المعلومات بين السلطات الأمنية الأذربيجانية وشركائها الإقليمي والدولي.