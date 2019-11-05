استخراج 20 مليون طن من النفط من حقول أذري – جيراق – جونشلي

باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

بلغ الاستخراج اليومي المتوسط من آبار مجموعة حقول "أذري – جيراق – جونشلي" البحرية الأذربيجانية 20 مليون طن خلال الربع الثالث للعام الجاري.

وقالت شركة بي بي أذربيجان في تصريح لوكالة أذرتاج إن الشركة استغلت بالتقرير في مجموعة الحقول 124 بئر للاستخراج و7 آبار للغاز و42 بئرا لضخ الماء.

بلغ إجمالي الإنتاج من حقوق "أذري – جيراق - جونشلي" لمدة ثلاثة أرباع هو "جيراق" (41000) و"مركزي أذري" (133000) و"قربي أذري" (121000) و"شرقي أذري" (92000) و"دارينسولو قونشلي" (95000) و"قربي جيراق" (59000) - بمعدل 541000 برميل يوميا أو حوالي 148 مليون برميل أي 20 مليون طن.

حصص الشركات في حقول "أذري – جيراق - جونشلي" كما يلي:

بي بي (30.37 في المائة)، سوكار (25 في المائة) وشيفرون (9.57 في المائة) وإنبكس (9.31 في المائة) وإكسون موبيل (6.79 في المائة) وتباو (5.73 في المائة) وإيتوتشو (3.65 في المائة) وأنقج فيديش ليميتد (2.31 في المائة).