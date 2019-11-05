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    الجمارك: حققنا إنجازات هامة في مكافحة اقتصاد الظل

    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٧:١٧]

    باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

    قال سفر مهدييف إن إنجازات هامة حققت في البلد في مكافحة اقتصاد الظل ونتيجة ذلك قد ازداد حجم العائدات إلى ميزانية الدولة وستحط هذه القضية محط اهتمام جهاز الجمارك في العام المقبل أيضا.

    أفادت أذرتاج عن مهدييف رئيس جهاز الجمارك قوله خلال مناقشات جارية حاليا بشأن مشروع قانون في ميزانية الدولة لعام 2020م لدى المجلس الوطني في 5 نوفمبر اليوم إن الجهاز يتوقع زيادة حجم العائدات إلى ميزانية الدولة من جانبه للعام المقبل أيضا.

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