فريق "أذربيجان" للاعبين (-16) فائزا بأولمبياد "تشوروم" للشطرنج

باكو، 5 نوفمبر (أذرتاج).

فاز فريق "أذربيجان" المكون من اللاعبين (تحت 16 عاما) بأولمبياد الشطرنج المقام في مدينة تشوروم التركية.

أفادت وكالة أذرتاج أن الفريق الأذربيجاني انتصر على نظيره الصيني في الجولة النهائية ليحصل على 16 نقطة إجماليا متفوقا على لاعبين من روسيا والصين وأوكرانيا.

أما الفريق الأذربيجاني الآخر "أذربيجان نخجيوان" في المنافسة فحصل على 8 نقاط.

انتصر فريق "أذربيجان" في المنافسات على نظرائه من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإسرائيل وكازاخستان واليونان. وتعادل مع الفريقين الأوزبكي والأوكراني.