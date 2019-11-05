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    البنك المركزي: سوف نهتم باستدامة سعر صرف المانات في عام 2020م أيضا

    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٥‎]

    باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

    قال ائلمان رستموف إن المهمة الرئيسية المنوطة لعام 2020م ضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

    أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس البنك المركزي الأذربيجاني قوله خلال مناقشات جارية حاليا بشأن مشروع قانون في ميزانية الدولة لعام 2020م لدى المجلس الوطني في 5 نوفمبر اليوم إن البنك المركزي سوف يهتم في العام المقبل أيضا بضمان استقرار الأسعار واستدامة سعر صرف المانات. وأضاف أن البلد يشهد منذ السنوات الثلاث استقرار سعر صرف المانات مقابل العملات الأجنبية.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي: سوف نهتم باستدامة سعر صرف المانات في عام 2020م أيضا
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