أذربيجان تشارك في معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد في شانغهاي

شانغهاي، 5 نوفمبر، (أذرتاج).

انطلقت فعاليات معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد في مدينة شانغهاي.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من شانغهاي بأن المعرض يشارك فيه 155 بلد و26 منظمة دولية والهدف من إقامة المعرض هو تشجيع دخول المنتجات الي السوق الصيني وتقديم الدعم في هذا الامر. ويشارك في فعاليات المعرض 62 بلد بجناح خاص و3893 شركة.

كما تشارك في فعاليات المعرض أذربيجان بجناح وطني وتعرض من خلاله 26 شركة اذربيجانية منتجاتها المختلفة.