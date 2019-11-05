شركة العملية الدولية الأذربيجانية تكشف عن حجم الغاز المصاحب المقدم إلى سوكار

باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

قدمت شركة العملية الدولية الأذربيجانية إلى شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار أكثر من 7ر5 ملايين متر مكعب يوميا متوسطا و6ر1 مليار متر مكعب عموما من الغاز المصاحب من مجموعة حقول "أذري – تشيراق – جونشلي" من خلال محطة سنغاتشال وكذلك الجهاز الواقع في حقل "نفط طاشلاري".

أفادت أذرتاج عن تقرير شركة بي بي أذربيجان أن القسم الباقي من الغاز المصاحب المستخرج ضخ من جديد إلى الجامع من اجل الحفاظ على الضغط.