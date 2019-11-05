طهران، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) ضمنت الولايات المتحدة الأمريكية اسم قائد الأركان العامة للجيش الإيراني الجنرال محمد باقري في قائمة الأشخاص الذين فرضوا العقوبات. أفادت وكالة أذرتاج أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على تسعة أشخاص بالإضافة لأسماء الشخصيات العامة والدينية المؤثرة. وكما عاقبت الخزانة الأمريكية رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري وابن المرشد الأعلى الإيراني مجتبی خامنئي.

AZERTAG.AZ : الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس الأركان الإيراني

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