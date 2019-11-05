سامر شريفوف: زيادة كبيرة حول الضمان الاجتماعي في ميزانية الدولة لعام 2020م

باكو، 5 نوفمبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (اذرتاج) بأن وزير المالية سامر شريفوف قال في الخامس من نوفمبر خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2020م إنه تم اتخاذ العديد من الخطوات المهمة من قبل رئيس أذربيجان إلهام علييف لتحسين الضمان الاجتماعي للسكان وأن هذه الاعمال ستستمر في العام القادم أيضا. وذكر وزير المالية أنه سيكون هناك نموا كبيرا حول الضمان الاجتماعي في ميزانية الدولة للعام القادم مصرحا بأنه من المتوقع ان تزيد رواتب شهرية للعاملين في المؤسسات الحكومية خلال 2020م.