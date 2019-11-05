    • / مجتمع

    مجتمع


    سامر شريفوف: زيادة كبيرة حول الضمان الاجتماعي في ميزانية الدولة لعام 2020م

    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٧]

    باكو، 5 نوفمبر، (أذرتاج).

    افاد مراسل وكالة (اذرتاج) بأن وزير المالية سامر شريفوف قال في الخامس من نوفمبر خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2020م إنه تم اتخاذ العديد من الخطوات المهمة من قبل رئيس أذربيجان إلهام علييف لتحسين الضمان الاجتماعي للسكان وأن هذه الاعمال ستستمر في العام القادم أيضا. وذكر وزير المالية أنه سيكون هناك نموا كبيرا حول الضمان الاجتماعي في ميزانية الدولة للعام القادم مصرحا بأنه من المتوقع ان تزيد رواتب شهرية للعاملين في المؤسسات الحكومية خلال 2020م.

    AZERTAG.AZ :سامر شريفوف: زيادة كبيرة حول الضمان الاجتماعي في ميزانية الدولة لعام 2020م
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٤]
    رئيسة المجلس التركمانستاني تتفقد مع الوفد المرافق لها فعاليات مركز "أصان خدمة"
    ٠٢.١١.٢٠١٩ [٢٠:١٢]
    تقدير الإصلاحات الجارية في أذربيجان في منتدى تبليسي
    ٣١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٤٢]
    الاجتماع مع الوفد برئاسة المبعوثة التجارية لرئيسة مجلس الوزراء إلى أذربيجان
    ٢٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
    توقيف 223 أجنبي وافد على مخالفة قانون الهجرة
    سامر شريفوف: زيادة كبيرة حول الضمان الاجتماعي في ميزانية الدولة لعام 2020م