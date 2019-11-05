باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) استثمرت شركة بي بي البريطانية مع شركائها في المشاريع الاجتماعية في أذربيجان 2.2 مليون دولار خلال أشهر يناير - سبتمبر للعام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الشركة البريطانية ستواصل مشاريع الاستثمار الاجتماعي التي تدعم تطوير المهارات المحلية وريادة الأعمال.

AZERTAG.AZ : إعلان حجم استثمار بي بي في مشاريع اجتماعية بأذربيجان

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده