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    إعلان حجم استثمار بي بي في مشاريع اجتماعية بأذربيجان

    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٧:٥‎٨]

    باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    استثمرت شركة بي بي البريطانية مع شركائها في المشاريع الاجتماعية في أذربيجان 2.2 مليون دولار خلال أشهر يناير - سبتمبر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الشركة البريطانية ستواصل مشاريع الاستثمار الاجتماعي التي تدعم تطوير المهارات المحلية وريادة الأعمال.

    AZERTAG.AZ :إعلان حجم استثمار بي بي في مشاريع اجتماعية بأذربيجان
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