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    سياسة


    وزير الدفاع يلتقي وفدا عسكريا تركيا رفيع المستوى

    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٨:٠١]

    باكو، 5 نوفمبر، (أذرتاج).

    التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق أول زاكر حسنوف في الخامس من نوفمبر الرئيس الثاني لهيئة الأركان التركية الجنرال متين جوراك والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا لحضور الاجتماع الـ12 للحوار العسكري رفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا.

    وصرح المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن الوزير زاكر حسنوف أكد في اللقاء أن العلاقات بين البلدين مبنية علي الصداقة والثقة المتبادلة منوها بأن أذربيجان بهدف زيادة قدراتها العسكرية قامت بتوسيع التعاون مع تركيا في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية والتعليمية.

    وذكر وزير الدفاع أن التعاون العسكري بين أذربيجان وتركيا يجرى على الصعيد الثنائي وكذلك في إطار البرامج المنفذة من قبل حلف الناتو. واكد الوزير حسنوف أن الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وتركيا تشهد تطورا بشكل دائم.

    ومن جهته أعرب الجنرال التركي متين جوراك عن ارتياحه لعلاقات الصداقة والاخوة بين البلدين بما في ذلك مستوى التعاون المثمر معربا عن شكره للجانب الاذربيجاني على تنظيم لقاء العسكريين الاذربيجانيين والأتراك في العاصمة باكو.

    وشهد اللقاء مناقشة اخر التطورات في المنطقة وتم تبادل الآراء حول عقد تدريبات مشتركة على الصعيد الثنائي ومتعدد الأطراف وتنظيم زيارات متبادلة للعسكريين بهدف تبادل الخبرات وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يلتقي وفدا عسكريا تركيا رفيع المستوى
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