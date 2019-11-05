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    2524 أذربيجاني يعملون في شركة بي بي

    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٩]

    باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    بلغ عدد العاملين من أذربيجان على أساس العقد المؤقت في شركة بي بي 2524 شخص في الربع الثالث للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الكوادر الوطنية الأذربيجانية شكلت 90 في المائة من العاملين المتخصصين في شركة بريتيش بتروليوم من منتصف عام 2019. أما نسبة العمال غير المتخصصين فيها فكانت 100 بالمئة من المواطنين المحليين. ستواصل بي بي جهودها للمشاركة عن كثب في مبادرات القطاعين العام والخاص لزيادة تحسين برامج التدريب والتطوير وتحسين السوق المحلية للكوادر العليا.

    AZERTAG.AZ :2524 أذربيجاني يعملون في شركة بي بي
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