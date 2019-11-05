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    استخرج 12.2 مليار متر مكعب من الغاز من حقل شاه دنيز خلال 9 أشهر

    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٠]

    باكو، 5 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    بلغ حجم الغاز الطبيعي المستخرج من حقل شاه دنيز البحري الأذربيجاني 12.2 مليار متر مكعب خلال 9 أشهر من العام الجاري.

    تم استخراج 2.6 مليون طن (21 مليون برميل) من المكثفات من حقل "شاه دنيز".

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" ان حجم الغاز الطبيعي المستخرج من حقل شاه دنيز البحري الأذربيجاني - منصتي "شاه دنيز آلفا" و"شاه دنيز برافو" بلغ 12.2 مليار متر مكعب خلال الربع الأول للعام الجاري.

    خلال الربع الثالث استمرت إمدادات الغاز من حقل شاه دنيز إلى شركات "سوكار" لأذربيجان و"شركة النفط والغاز الجورجية" لجورجيا و"بوتاس" لتركيا و"بريتيش بتروليوم" لبريطانيا.

    مساهمات شاه دنيز: بي بي (28.8 في المائة)، أذ ش د (10 في المائة) و"SGC Upstream" (6.7 في المائة) وبتروناس (15.5 في المائة) ولوك أويل (15.5 في المائة) ونيكو (10 في المائة) وتباو (19 في المائة).

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