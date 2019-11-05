انعقاد جلسة الحوار العسكري الأذربيجاني التركي الـ12 رفيع المستوى في باكو

باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

انعقدت جلسة الحوار العسكري الأذربيجاني التركي الـ12 رفيع المستوى في باكو 5 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن الجلسة التي حضر وفدي الطرفين فيها بجميع أعضائهما استمعت إلى تقارير الرئيسين المشاركين والى عروض موجزة حول أوضاع بيئة الامن الإقليمي. ثم استمرت الجلسة بفرق العمل المساعدة.

يبحث الاجتماع المستمر إلى السابع من نوفمبر الأوضاع الحالية للتعاون بين أذربيجان وتركيا في مجالات الامن والعسكرية والفن العسكري والطب العسكري والصناعة الحربية وغيرها وآفاق تطويرها والاتجاهات الرئيسية للفعاليات الرامية إلى تنفيذ المهام المنوطة وكذلك تنسيق خطة نشاط لعام 2020م.