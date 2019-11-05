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    سياسة


    بحث آفاق تطوير العلاقات الأذربيجانية الأوكرانية

    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٩]

    باكو، 5 نوفمبر، أذرتاج

    اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف بنظيره الأوكراني واديم بريستايكو على هامش اجتماع ستوكهولم لوزراء الخارجية للبلدان الأعضاء للشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين تبادلا وجهات نظر حول الأوضاع الراهنة للعلاقات الثنائية بين البلدين ومستوى تطور التعاون الحالي وآفاقه.

    وأشاد الطرفان في الاجتماع بالتعاون القائم بين البلدين في عدد كبير من المجالات ومن ضمنها الاقتصاد والتجارة والنقل وغيرها. وجرى تبادل الآراء حول المشاريع الاستراتيجية المنفذة في المنطقة.

    وبحث الجانبان آفاق التعاون بين أذربيجان وأوكرانيا على صعيد المنظمات الدولية المختلفة وعبرا عن الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة في هذا المجال.

    ودعا محمدياروف زميله الأوكراني لزيارة أذربيجان.

    كما ناقش الطرفان سائر المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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