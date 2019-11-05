علي لاريجاني: البرلمان الإيراني لا يرى أي قيود على توسيع العلاقات مع أذربيجان

طهران، 5 نوفمبر، أذرتاج

لا يرى البرلمان الإيراني أي قيود على توسيع العلاقات الودية والأخوية مع أذربيجان.

افادت أذرتاج أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني صرح بذلك. وقال إنه لدى الشعبين الإيراني والأذربيجاني التاريخ والدين والقيم المعنوية والأخلاقية والتقاليد المشتركة.

ولمن دواعي سرورنا أننا نشاهد المستوى العالي للعلاقات بين الدولتين الجارتين والصديقتين. أقيمت العلاقات الجيدة بين بلدينا في الاقتصاد والصناعة والنقل والثقافة وغيرها من المجالات. تعكس تنمية هذه العلاقات مصالح الشعبين. يعمل البرلمان الإيراني على تطوير علاقاتنا.

وأكد علي لاريجاني على أن إيران مهتمة بمزيد من التقارب مع جيرانها. أذربيجان جارة قريبة لإيران، وقد تضمن الاتصالات المكثفة بين المسؤولين هذا التقارب.

أشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن أنشطة مجموعة العمل الإيرانية - الأذربيجانية العاملة في البرلمان تساهم في تطوير هذه العلاقات.

رابيل كريموف

المراسل الخاص لأذتاج

طهران