وزير الخارجية يلتقي بنظيره السويدي

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف بنظيرته السويدية أن لينده على هامش اجتماع ستوكهولم لوزراء الخارجية للبلدان الأعضاء للشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين تبادلا الآراء حول عدد من المسائل المدرجة في جدول أعمال التعاون الثنائي.

وقدم الوزير ائلمار محمدياروف معلومات حول الأوضاع الراهنة لوتيرة حل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان وذلك ردا على استفسار الجانب السويدي. وشدد خاصة على وجوب حل النزاع عاجلا وسلميا ضمن سلامة أراضي أذربيجان على أساس معايير ومبادئ القانون الدولي ومن بينها نظام الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وكذلك قرارات المنظمات الدولية ولا سيما القرارات الأربعة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

كما بحث الجانبان مسألة عقد مشاورات سياسية ثنائية بين وزارتي الخارجية للبلدين.

وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول المسائل الأمنية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك أيضا .