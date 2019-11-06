رئيس الوزراء يستقبل وفد البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية
AzerTAg.az
٠٦.١١.٢٠١٩ [١١:٢٤]
باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج
استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف مساء الخامس من نوفمبر تشرين الثاني الأمس وفد البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.
أفادت أذرتاج عن بيان مكتب الوزراء أن اللقاء شهد بحث العلاقات القائمة وآفاق التعاون.
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