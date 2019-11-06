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    سياسة


    توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحليل العلاقات الدولية ومعهد الدراسات الاستراتيجية البلاروسي

    ٠٦.١١.٢٠١٩ [١١:١٤]

    منسك، 6 نوفمبر، أذرتاج

    وقع على مذكرة تفاهم بين مركز تحليل العلاقات الدولية ومعهد الدراسات الاستراتيجية البلاروسي.

    أفادت أذرتاج أن الوثيقة وقع عليها على هامش زيارة قام بها رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية فريد شفيعيف جمهورية بلاروس فترة 4-5 نوفمبر الحالي.

    وتحمل الوثيقة إمضاءي فريد شفيعيف ورئيس معهد الدراسات الاستراتيجية البلاروسي اوليغ ماكاروف.

    وفي اللقاء المنعقد بالمعهد بحث الجانبان آفاق تطوير العلاقات البلاروسية الأذربيجانية واولويات السياسة الخارجية لكلا البلدين وتبادل التجارب والخبرات بين مراكز الدماغ وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    كما اجتمع الوفد الأذربيجاني على هامش الزيارة مع أسرة كلية العلاقات الدولية بجامعة بلاروس الحكومية وبحث الطرفان مسائل ضمان الاتصالات النظامية وتشجيع التعاون.

    وعقدت لقاءات عدة مع خبراء محليين وجرى تبادل وجهات نظر.

    AZERTAG.AZ :توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحليل العلاقات الدولية ومعهد الدراسات الاستراتيجية البلاروسي
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    توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحليل العلاقات الدولية ومعهد الدراسات الاستراتيجية البلاروسي توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحليل العلاقات الدولية ومعهد الدراسات الاستراتيجية البلاروسي توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحليل العلاقات الدولية ومعهد الدراسات الاستراتيجية البلاروسي