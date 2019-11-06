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    سياسة


    تأكيد أهمية معيار البرلمان في التعاون الأذربيجاني السويسري

    ٠٦.١١.٢٠١٩ [١١:٥‎٥‎]

    برن، 6 نوفمبر، أذرتاج

    عقد مدير قسم مسائل السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي الأذربيجاني حكمت حاجييف على هامش زيارة عمل قام بها لسويسرا لقاءات برئيس لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ بالبرلمان السويسري المندوب المشارك في رئاسة مجموعة الصداقة البرلمانية السويسرية الأذربيجانية فيليبو لومباردي والمندوب المشارك في رئاسة مجموعة الصداقة من المجلس الوطني بالبرلمان السويسري عمدة مدينة مونترو نائب رئيس الرابطة السويسرية للسياسة الخارجية لوران ويرلي.

    أفادت أذرتاج أن اللقاءات أكدت على أهمية معيار البرلمان للتعاون بين البلدين. وقدم حكمت حاجييف معلومات إلى الجانب المقابل حول عمليات الإصلاحات واسعة النطاق في البلد ومن جملتها الإصلاحات المنفذة في مجالي الاقتصاد وإدارة الدولة.

    كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول مواصلة تجربة الدعم المتبادل لدى مؤسسات التعاون البرلمانية الدولية وتعزيز دور معيار البرلمان في تطوير العلاقات السويسرية الأذربيجانية وكذلك إمكانيات إقامة علاقات تعاون بين أقاليم سويسرا وأذربيجان.

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