بحث آفاق تطوير العلاقات الأذربيجانية السويسرية

برن، 6 نوفمبر، أذرتاج

عقد مدير قسم مسائل السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي الأذربيجاني حكمت حاجييف على هامش زيارة عمل قام بها لسويسرا لقاءات بنائبة وزير الدولة للشؤون الخارجية كريستينا مارتي لانق والمستشار الدبلوماسي للرئيس تيرينس بيليتير والمندوب المشارك في رئاسة اللجنة المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي بين حكومة أذربيجان والمجلس الاتحادي السويسري مبعوث المجلس الاتحادي للاتفاقيات التجارية رئيس إدارة العلاقات الاقتصادية الثنائية بأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية ائروين بولينجير.

أفادت أذرتاج أن اللقاءات شهدت التعبير عن الارتياح من مستوى التعاون بين أذربيجان وسويسرا وجرى بحث آفاق تطوير العلاقات.

وفي اللقاء المنعقد بوزارة الخارجية السويسرية أحاط حكمت حاجييف الجانب المقابل علما بأولويات أذربيجان لفترة رئاستها على منظمة حركة عدم الانحياز وبآفاق معالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان في سياق تصريحات متناقضة أخيرة لقيادة أرمينيا ملحقة ضربات بوتيرة المباحثات معرفا عن كثب الجانب السويسري بعمليات الإصلاحات المنفذة بقيادة الرئيس الأذربيجانية في اقتصاد البلد ونظام القضاء وإدارة الدولة.

وجرى في اللقاء المنظم لدى أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية تبادل الآراء حول مشاريع ممرات النقل التي تشارك فيها أذربيجان وتنفذها هي وكذلك حول توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.