جدول الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 7-8 نوفمبر تشرين الثاني.

7 نوفمبر، الخميس

صباح الرديف – توران طاووس، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا الإستاد الاحتياطي، باكو، الساعة 14.30

زاقاتالا - كشلة الرديف، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا، الساعة 14.30

زيره الرديف – الجيش الرياضي، ملعب أذال أرينا، باكو، الساعة 14.30

8 نوفمبر، الجمعة

قراباغ الرديف – سومغايت الرديف، ملعب باكو الأولمبي الاستاد الاحتياطي، باكو، الساعة 17.00

صبائل الرديف – كبز، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 16.00

قراداغ لوكباتان – نفطجي الرديف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو، الساعة 14.30

ويستريح في هذه الجولة نادي أقصو.

ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

1 توران طاووس 8 6 0 2 17-11 18

2 صبائل الرديف 8 5 2 1 20-8 17

3 صباح الرديف 9 5 1 3 12-9 16

4 زاقاتالا 8 5 1 2 11-5 16

5 كبز كنجة 9 4 3 2 11-10 15

6 كشلة الرديف 8 3 3 2 14-10 12

7 قراباغ أغدام الرديف 8 4 0 4 20-11 12

8 نفطجي الرديف 9 3 2 4 11-10 11

9 سومغايت الرديف 8 3 2 3 8-10 11

10 أقصو 9 3 1 5 11-18 10

11 الجيش الرياضي 8 2 2 4 10-14 8

12 قراداغ لوكباتان 8 1 1 6 5-18 4

13 زيره الرديف 8 1 0 7 7-23 3

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 9 أهداف ويتبعه جعفروف لاعب صبائل الرديف ورحيم زاده لاعب كشله الرديف برصيد 6 نقاط لكل منهما.