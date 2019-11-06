جدول الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج
أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.
أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 7-8 نوفمبر تشرين الثاني.
7 نوفمبر، الخميس
صباح الرديف – توران طاووس، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا الإستاد الاحتياطي، باكو، الساعة 14.30
زاقاتالا - كشلة الرديف، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا، الساعة 14.30
زيره الرديف – الجيش الرياضي، ملعب أذال أرينا، باكو، الساعة 14.30
8 نوفمبر، الجمعة
قراباغ الرديف – سومغايت الرديف، ملعب باكو الأولمبي الاستاد الاحتياطي، باكو، الساعة 17.00
صبائل الرديف – كبز، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 16.00
قراداغ لوكباتان – نفطجي الرديف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو، الساعة 14.30
ويستريح في هذه الجولة نادي أقصو.
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 توران طاووس 8 6 0 2 17-11 18
2 صبائل الرديف 8 5 2 1 20-8 17
3 صباح الرديف 9 5 1 3 12-9 16
4 زاقاتالا 8 5 1 2 11-5 16
5 كبز كنجة 9 4 3 2 11-10 15
6 كشلة الرديف 8 3 3 2 14-10 12
7 قراباغ أغدام الرديف 8 4 0 4 20-11 12
8 نفطجي الرديف 9 3 2 4 11-10 11
9 سومغايت الرديف 8 3 2 3 8-10 11
10 أقصو 9 3 1 5 11-18 10
11 الجيش الرياضي 8 2 2 4 10-14 8
12 قراداغ لوكباتان 8 1 1 6 5-18 4
13 زيره الرديف 8 1 0 7 7-23 3
ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 9 أهداف ويتبعه جعفروف لاعب صبائل الرديف ورحيم زاده لاعب كشله الرديف برصيد 6 نقاط لكل منهما.
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