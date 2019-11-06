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    جدول الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم

    ٠٦.١١.٢٠١٩ [١٢:٢٣]

    باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

    أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 7-8 نوفمبر تشرين الثاني.

    7 نوفمبر، الخميس

    صباح الرديف – توران طاووس، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا الإستاد الاحتياطي، باكو، الساعة 14.30

    زاقاتالا - كشلة الرديف، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا، الساعة 14.30

    زيره الرديف – الجيش الرياضي، ملعب أذال أرينا، باكو، الساعة 14.30

    8 نوفمبر، الجمعة

    قراباغ الرديف – سومغايت الرديف، ملعب باكو الأولمبي الاستاد الاحتياطي، باكو، الساعة 17.00

    صبائل الرديف – كبز، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 16.00

    قراداغ لوكباتان – نفطجي الرديف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو، الساعة 14.30

    ويستريح في هذه الجولة نادي أقصو.

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 توران طاووس 8 6 0 2 17-11 18

    2 صبائل الرديف 8 5 2 1 20-8 17

    3 صباح الرديف 9 5 1 3 12-9 16

    4 زاقاتالا 8 5 1 2 11-5 16

    5 كبز كنجة 9 4 3 2 11-10 15

    6 كشلة الرديف 8 3 3 2 14-10 12

    7 قراباغ أغدام الرديف 8 4 0 4 20-11 12

    8 نفطجي الرديف 9 3 2 4 11-10 11

    9 سومغايت الرديف 8 3 2 3 8-10 11

    10 أقصو 9 3 1 5 11-18 10

    11 الجيش الرياضي 8 2 2 4 10-14 8

    12 قراداغ لوكباتان 8 1 1 6 5-18 4

    13 زيره الرديف 8 1 0 7 7-23 3

    ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 9 أهداف ويتبعه جعفروف لاعب صبائل الرديف ورحيم زاده لاعب كشله الرديف برصيد 6 نقاط لكل منهما.

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