    • / سياسة

    سياسة


    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 24 مرة خلال اليوم

    ٠٦.١١.٢٠١٩ [١٢:٢٨]

    باكو، 6 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 24 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية مزم بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية أغبولاق بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

    كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية جيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقريتي شيخلار ونوروزلو بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي سيد أحمدلي وأشاغي ويسلي وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات تارتار وأغدام وخوجاوند الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 24 مرة خلال اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٤]
    انعقاد جلسة الحوار العسكري الأذربيجاني التركي الـ12 رفيع المستوى في باكو
    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٨:٠١]
    وزير الدفاع يلتقي وفدا عسكريا تركيا رفيع المستوى
    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٢:٠٩]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم
    ٠٤.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٠]
    وحدات الصواريخ والمدفعية تنفذ طلقات حية
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 24 مرة خلال اليوم