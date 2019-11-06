باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج يواصل المجلس الوطني مناقشة مشروع قانون في ميزانية الدولة لعام 2020م عبر عقد اجتماع مشترك تحضره اللجان البرلمانية الخمس. أفادت أذرتاج أن رئيس اللجنة البرلمانية للعمل والسياسة الاجتماعية هادي رجبلي افتتح الاجتماع وقدم معلومات حول ميزانية الدولة لعام 2020م. ويستمر الاجتماع بكلمات وخطابات.

AZERTAG.AZ : المجلس الوطني يواصل مناقشة مشروع قانون في ميزانية الدولة لعام 2020م

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