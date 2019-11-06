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    غرفة الحسابات: ميزانية الدولة لعام 2020م تقضي بخفض الحدود القصوى لديون الدولة

    ٠٦.١١.٢٠١٩ [١٢:٣٧]

    باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

    قال وقار جول محمدوف إن ميزانية الدولة لعام 2020م تقضي بخفض الحدود القصوى لديون الدولة وللنفقات الاجتماعية في ميزانية الدولة لعام 2020م أكبر حجم.

    أفادت أذرتاج عن جول محمدوف رئيس غرفة الحسابات قوله خلال مناقشات جارية بشأن مشروع قانون في ميزانية الدولة لعام 2020م لدى المجلس الوطني في 6 نوفمبر اليوم إن النفقات في ميزانية الدولة لعام 2020م تزداد قياسا إلى ميزانية الدولة لعام 2019م موضحا أن سبب ذلك يرجع إلى زيادة النفقات الاجتماعية.

    AZERTAG.AZ :غرفة الحسابات: ميزانية الدولة لعام 2020م تقضي بخفض الحدود القصوى لديون الدولة
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