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    مقتل 17 أشخاص في هجوم على موقع حدودي في طاجيكستان

    ٠٦.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٣]

    دوشنبه، 6 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    هاجم 20 مسلحا ملثما خلال الليل على موقع حدودي على بعد 60 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دوشنبه.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الأمن القومي في طاجيكستان أن المهاجمين قتلوا أحد الحراس وشرطيا قبل مقتل 15 منهم في تبادل لإطلاق النار بينما اعتقلت السلطات الخمسة الباقين.

    AZERTAG.AZ :مقتل 17 أشخاص في هجوم على موقع حدودي في طاجيكستان
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