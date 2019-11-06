الجمعية الأذربيجانية للبنوك تتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

باكو، 6 نوفمبر (أذرتاج).

تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجمعية الأذربيجانية للبنوك ومؤسسة التمويل الدولية.

أفادت وكالة أذرتاج ان الاتفاقية وقع عليها رئيس الجمعية الأذربيجانية للبنوك ذاكر نورييف ورئيسة ممثلية مؤسسة التمويل الدولية لدى أذربيجان عاليه عظيموفا. تنص الاتفاقية على التعاون بين الكيانين في مجال الخدمات الإلكترونية والمالية.

يجب الذكر ان حفل التوقيع وقع في إطار المنتدى المصرفي الدولي الرابع المزمع انعقاده في باكو في 6 نوفمبر.